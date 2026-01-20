Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 10:29

Полиция рассказала о жертвах страшного пожара в пакистанском ТЦ

Reuters: в результате пожара в торговом центре в Пакистане погибли 14 человек

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В пакистанском городе Карачи в результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza погибли как минимум 14 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на начальника полиции Джаведа Алама Одо. По его словам, еще 60 человек числятся пропавшими без вести. При этом 18 пострадавших при пожаре уже выписали из больницы.

Одо заявил, что спасательные работы в настоящее время продолжаются. Полиция надеется завершить их как можно скорее, однако конкретные сроки назвать пока невозможно.

Торговый центр Gul Plaza находится в густонаселенном районе Карачи. В нем располагались приблизительно 1200 магазинов. Площадь здания превышала размеры стандартного футбольного поля.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре в Ангарске Иркутской области. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. По данным спасателей, ситуацию осложнило то, что внутри здания хранились горючие материалы. Среди них были моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

До этого в Москве на Татарской улице загорелся пятиэтажный жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Люди успели покинуть помещение до приезда пожарных. Огонь охватил перекрытия между последним этажом и чердаком. Здание было построено в 1926 году. В доме установлены деревянные перекрытия, как сообщает агентство.

Пакистан
пожары
происшествия
торговые центры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп опубликовал личную переписку с Макроном о России и G7
Лавров объяснил, как Россия будет разговаривать со странами Запада
В МИД России указали на возможный пересмотр неядерного статуса Японии
«Не было недостатка в доброй воле»: Лавров о позиции России по Украине
Лавров заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
Пассажирку не пустили в самолет из-за чемодана со слишком большими колесами
Корова стала звездой среди ученых из-за интеллектуальных способностей
Жительница Новосибирска завела 11 попугаев
Почему не работает WhatsApp 20 января: где сбои в России, когда заблокируют
Лавров оценил помощь КНДР в борьбе с украинскими войсками
«В головах и планах»: Лавров назвал ключевую цель европейских лидеров
Юрист оценил предписание ФАС для ПИК обеспечить доступ провайдеров к МКД
Лавров раскрыл, чего не смог добиться Запад в отношении России
Главу Звездного городка отправили под домашний арест
21 января — День инженерных войск России: история и современность
Постоялец одной из гостиниц Москвы попался полиции с килограммом кокаина
Российский регион подключили к московской системе оплаты проезда
Загадочное сообщение Цискаридзе о женитьбе взбудоражило его поклонников
Минобороны объявило набор военных в новые подразделения БПЛА
Ozon пересмотрел тип перевозок транспортными компаниями
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.