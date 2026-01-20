Полиция рассказала о жертвах страшного пожара в пакистанском ТЦ Reuters: в результате пожара в торговом центре в Пакистане погибли 14 человек

В пакистанском городе Карачи в результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza погибли как минимум 14 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на начальника полиции Джаведа Алама Одо. По его словам, еще 60 человек числятся пропавшими без вести. При этом 18 пострадавших при пожаре уже выписали из больницы.

Одо заявил, что спасательные работы в настоящее время продолжаются. Полиция надеется завершить их как можно скорее, однако конкретные сроки назвать пока невозможно.

Торговый центр Gul Plaza находится в густонаселенном районе Карачи. В нем располагались приблизительно 1200 магазинов. Площадь здания превышала размеры стандартного футбольного поля.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре в Ангарске Иркутской области. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. По данным спасателей, ситуацию осложнило то, что внутри здания хранились горючие материалы. Среди них были моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

До этого в Москве на Татарской улице загорелся пятиэтажный жилой дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Люди успели покинуть помещение до приезда пожарных. Огонь охватил перекрытия между последним этажом и чердаком. Здание было построено в 1926 году. В доме установлены деревянные перекрытия, как сообщает агентство.