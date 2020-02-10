https://static.news.ru/photo/536dcd4a-4c21-11ea-b202-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: gov.cn

Властям Китая следует не допустить массовых увольнений из-за распространения коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, важно уделить повышенное внимание обеспечению условий труда и жизни граждан.

Представителям власти нужно стабилизировать потребление и развить сферу Интернет-торговли, говорится на сайте Госсовета страны. Также они должны содействовать возобновлению работы предприятий и организаций.

Чем острее эпидемическая ситуация, тем больше внимания следует уделять работе по защите и улучшению условий жизни населения, в частности, мы должны уделять пристальное внимание вопросам занятости и предотвратить массовые увольнения, — подчеркнул политик.

По состоянию на утро 10 февраля, количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.