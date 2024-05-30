Предотвратят новый «Крокус»? Зачем МИД снимать с талибов статус террористов

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Москве необходимо выстраивать отношения с «Талибаном», заявил президент России Владимир Путин. В РФ считают, что афганское правительство может помочь в борьбе с общим врагом — «Исламским государством» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Действительно ли это так и почему за три года, что талибы находятся у руля страны, действующие в Афганистане игиловцы провели несколько терактов против России, чего не случалось прежде, — в материале NEWS.ru.

Зачем России снимать санкции с «Талибана»

Власти России могут исключить из списка террористических организаций радикальное исламистское движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что этот шаг нужен для того, чтобы выстраивать отношения с действующей властью Афганистана.

«Выстраивать [отношения с талибами] как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане», — сказал Путин.

Одной из причин снятия санкций также называется возможность сотрудничества против общего противника — «Исламского государства». На территории Афганистана действует ячейка ИГИЛ — террористическая организация «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), с которой талибы воюют с 2015 года. Именно ее боевики были причастны к теракту в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Как рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев, наличие общих врагов — повод для Москвы сотрудничать с афганским правительством.

«На данный момент „Талибан“ является организацией, чьи представители — официальные лица Афганистана. Москва заинтересована в выстраивании диалога с Кабулом. У нас есть общие враги и общие цели. В первую очередь речь идет об ИГИЛ, здесь без плотного сотрудничества профильных структур двух стран не обойтись», — объяснил Толмачев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Руководитель аналитического центра Российского общества политологов, эксперт по Афганистану Андрей Серенко, наоборот, уверен, что «Талибан» не может или не хочет бороться с террористами ИГИЛ, действующими на территории их страны. В беседе с NEWS.ru он заявил, что теракт в «Крокусе» — явное тому подтверждение.

«До прихода талибов к власти ни на территории России, ни против посольства РФ в Кабуле не было совершено ни одного террористического акта со стороны афганского филиала „Исламского государства“. Но как только власть в стране сменилась, 5 сентября 2022 года смертник взорвался у входа в наше посольство, среди прочих двое российских дипломатов погибли; а потом случился „Крокус“», — напомнил Серенко.

Он указал, что глава ФСБ Александр Бортников признал: теракт в «Крокус Сити Холле» произошел под руководством «Вилаят Хорасан», действующей непосредственно на территории Афганистана, которым управляет «Талибан».

«Почему-то талибы не передали Москве никаких разведданных о том, что игиловцы планируют теракт, это сделала американская разведка. К тому же талибы ни разу не выдавали России наших граждан, которые воюют на стороне ИГИЛ, хотя у спецслужб РФ данные о таких людях есть», — добавил эксперт.

Почему «Талибан» воюет с ИГИЛ и поможет ли он Москве

«Исламское государство» утвердилось на территории Афганистана в январе 2015 года. По словам Серенко, его основой стали именно бывшие талибы, которые не были согласны с политикой своих прежних единомышленников. Вооруженный конфликт между «Талибаном» и ИГИЛ начался после того, как боевики «Вилаят Хорасан» убили одного из командиров талибов Абдулу Гани.

В течение нескольких лет две радикальные группировки в Афганистане вели боевые действия друг с другом, а после того как талибы пришли к власти в Кабуле в августе 2021 года, игиловцы сосредоточились на проведении терактов в стране. По данным пресс-службы ИГИЛ, за 2022 год на территории Афганистана произошел 181 теракт, который унес жизни 1188 человек.

По словам Серенко, большой разницы между «Талибаном» и ИГИЛ нет, все дело в нюансах. Главное мировоззренческое различие между ними в том, что талибы хотят построить образцовое исламистское государство на территории Афганистана, а игиловцы настаивают на немедленном всемирном джихаде.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press Боевики движения «Талибан» на месте взрыва бомбы в Кабуле

«Талибам непросто спорить с доктриной ИГИЛ, потому что она более близка к доктрине джихада, которая существует в исламе: он должен продолжаться до Судного дня, поэтому не имеет границ ни временных, ни реальных. Кстати, талибы не разрешают девочкам и женщинам получать образование как раз потому, что боятся перехода в знак протеста в ИГИЛ их главных консервативных последователей — патриархальных пуштунских племен», — объяснил политолог.

Из-за чего Москва может снять санкции с «Талибана»

Москва предъявляла «Талибану» три требования, реализация которых стала бы поводом для снятия санкций. Первое — это инклюзивность власти, когда в правительстве, помимо пуштунов, из которых преимущественно состоит Талибан, находятся представители других этносов. Второе — прекращение производства опия, сокращение наркотрафика из Афганистана в Среднюю Азию и Россию. Третье — борьба с ИГИЛ и, в частности, с террористической организацией «Вилаят Хорасан», действующей на территории страны.

Кабул убеждал, что в правительстве некоторые министры являются этническими таджиками и узбеками, выращивание опийного мака запрещено с апреля 2022 года (по данным ООН, после этого выращивание мака в Афганистане упало более чем на 90%), а борьба с ИГИЛ идет успешно. Однако Серенко считает, что ни одно из требований Москвы «Талибан» по факту не выполнил.

«Во-первых, в стране проживает огромное количество этносов, но в правительстве 90% — пуштуны, входящие в „Талибан“. Во-вторых, то, что вырубили и сожгли маковые поля, ничуть не повлияло на наркотрафик. По данным иранских, таджикских, российских представителей ведомств, которые занимаются борьбой с наркотиками, за три года, что талибы находятся у власти, никакого снижения наркопотока не произошло. В-третьих, позиции „Вилаят Хорасан“ ничуть не изменились, талибы, на мой взгляд, бороться с игиловцами сегодня не в состоянии», — рассказал эксперт.

Чем еще выгоден для России отказ от санкций в отношении «Талибана»

Формальности, связанные с террористическим статусом «Талибана», уже в прошлом, на новом витке взаимоотношений они будут разрешены, рассказал Толмачев.

«Ситуация не только внутри Афганистана, но и в мире с тех пор сильно изменилась, пора рассмотреть условия, в которых будет строиться сотрудничество. Афганистан начал новую главу в своей истории, а Россия всегда поддерживала его народ в лучших стремлениях, она готова сделать это и сейчас», — заверил депутат.

Обе страны заинтересованы в том, чтобы активнее налаживать сотрудничество, отмечал в беседе с NEWS.ru экономист Василий Колташов. По его словам, Афганистан — необыкновенно богатая страна, но ее граждане бедны, потому что «богатства в принципе не извлечены из земли».

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press Боевики движения «Талибан»

«Талибы понимают, что нужно решать экономические задачи, прекратить гражданскую войну. Им необходимы капиталовложения в добывающую сферу, а для ее развития нужна инфраструктура. У афганских властей нет на это средств, нужно привлекать иностранные капиталы и выстраивать дипломатические отношения со странами, имеющими независимую политическую линию. Россия и Китай являются такими государствами», — уверен Колташов.

Какие есть риски для России

Талибы — плохие союзники, предупреждает Серенко. По его мнению, российским властям стоит очень хорошо подумать, нужны ли они нам. Надо быть реалистами, перестать питать иллюзии и придумывать себе липовых врагов и липовых друзей, уверен эксперт.

«Не надо упирать на то, что „Талибан“ уже три года у власти: по меркам Афганистана — это ничто. Прежняя власть продержалась 20 лет, а рухнула за три дня. У талибов нет внешних конкурентов, но среди них идет большая внутренняя борьба, еще непонятно, кто в итоге будет руководить страной. Кроме того, между этническими группами Афганистана идут столкновения: между пуштунами, узбеками, таджиками, и их конфронтация будет усиливаться. Так что еще непонятно, с кем России подписывать сотрудничество. К тому же с „Талибаном“ работаем не только мы, но и другие страны: на афганском рынке большая конкуренция, а делать ставку на одну силу нельзя, это опасно», — рассказал политолог.

Кроме того, указал он, санкции — это единственный политический рычаг давления на Афганистан, который есть у России, и, если от него отказаться, никак воздействовать на талибов не получится. «Сами талибы снисходительно относятся к некоторым российским политикам. Мой источник в Кабуле указал, что боевики оценивают решение снять санкции не как признак силы, а как признак растерянности и слабости Москвы», — резюмировал Серенко.

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