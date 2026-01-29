Посольству РФ в Индонезии направили уведомление о смерти россиянина на Бали

Полиция Бали направила официальное уведомление посольству РФ в Индонезии о смерти россиянина, сообщил РИА Новости следователь, занимающийся расследованием этого дела. Кроме того, правоохранители рассказали родным погибшего о процессе установления обстоятельств случившегося.

Мы направили официальное уведомление о смерти иностранного гражданина и полицейский рапорт в посольство России в Индонезии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россиянина нашли мертвым в отеле в городе Убуд на острове Бали. По предварительной информации врачей, причиной смерти могла стать остановка сердца. правоохранители заметили, что в одном из номеров отеля с вечера был включен свет, а утром обнаружили там тело мужчины. Известно, что турист проживал в гостинице с июня 2025 года.

До этого сообщалось, что на острове Флорес на Бали в канун Нового года россиянин ехал на байке и не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево. Пострадавшего срочно доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг, переломами лицевых костей, двусторонним гемотораксом и параличом позвоночника.