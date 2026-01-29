Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:47

Посольству РФ в Индонезии направили уведомление о смерти россиянина на Бали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Полиция Бали направила официальное уведомление посольству РФ в Индонезии о смерти россиянина, сообщил РИА Новости следователь, занимающийся расследованием этого дела. Кроме того, правоохранители рассказали родным погибшего о процессе установления обстоятельств случившегося.

Мы направили официальное уведомление о смерти иностранного гражданина и полицейский рапорт в посольство России в Индонезии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россиянина нашли мертвым в отеле в городе Убуд на острове Бали. По предварительной информации врачей, причиной смерти могла стать остановка сердца. правоохранители заметили, что в одном из номеров отеля с вечера был включен свет, а утром обнаружили там тело мужчины. Известно, что турист проживал в гостинице с июня 2025 года.

До этого сообщалось, что на острове Флорес на Бали в канун Нового года россиянин ехал на байке и не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево. Пострадавшего срочно доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг, переломами лицевых костей, двусторонним гемотораксом и параличом позвоночника.

Индонезия
Бали
туристы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Российские военные нанесли удар по «кузнице» ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.