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Поселение народности ва в Китае сгорело дотла

19:31, 14 февраля 2021

Традиционное поселение малочисленного народа ва в провинции Юньнань на юго-западе КНР полностью сгорело.

Как сообщает Tencent со ссылкой на региональные власти, речь идёт о деревне Вэндин. Пожар начался около 17:40 по местному времени (12:40 мск). Огонь уже удалось локализовать, однако селение понесло необратимый ущерб. Огонь уничтожил множество хижин с крышами из соломы. Пожарные и полиция продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются причины пожара.

Точных данных о погибших и пострадавших пока нет, однако местные власти предполагают, что жертвы есть. 

Основную часть дохода жителей деревни обеспечивали туристы, которые приезжали посмотреть на уклад общества, близкого к первобытному состоянию.

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