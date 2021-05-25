Партнёр Олимпиады в Токио призвал власти Японии отменить Игры

https://static.news.ru/photo/b30b006e-6cb1-11ea-a7b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Отменить Олимпийские игры в Токио призвала власти Японии газета Asahi Shimbun, являющаяся официальным партнёром грядущего спортивного мероприятия. Об этом пишет РБК.

В заявлении, опубликованном от имени редакции газеты, говорится, что распространение коронавируса всё еще не остановлено и продление режима ЧС в Токио и других регионах неизбежно.

В связи с этим мы не считаем разумным проведение Олимпийских игр в Токио этим летом. <...> Мы призываем премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и отменить предстоящие соревнования, — говорится в заявлении.

В начале мая петиция за отмену Олимпиады в Токио появилась на сайте Change.org летом 2021 года. Её подписали более 350 тысяч человек, после чего она была передана властям.

В свою очередь, вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс сообщил, что Игры состоятся, даже если в Токио будет действовать режим ЧС.

По словам Коутса, данное решение принимается ради атлетов.



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что американские власти в настоящий момент не считают необходимым обсуждать вопрос о целесообразности бойкота пекинских Олимпийских игр. XXIV зимняя Олимпиада запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.