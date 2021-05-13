В США считают преждевременным обсуждение бойкота пекинской Олимпиады

https://static.news.ru/photo/fa03d990-b473-11eb-b9e5-96000091f725_660.jpg Фото: cizauskas/flickr.com

Американские власти в настоящий момент не считают необходимым обсуждать вопрос о целесообразности бойкота пекинских Олимпийских игр. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн, пишет ТАСС.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что на прошедшей встрече с Пейн тема возможного бойкота пекинских Игр не поднималась. Он напомнил, что до международных соревнований в Китае осталось ещё несколько месяцев.

Мы, разумеется, слышим выражение обеспокоенности по этому поводу в мире. Уверен, что в предстоящие месяцы мы будем говорить с союзниками и партнёрами об их взглядах на Олимпиаду, — подчеркнул американский госсекретарь.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что США вместе с союзниками и партнёрами планируют рассмотреть идею бойкота зимних Олимпийских игр в Китае. Позже Национальный олимпийский комитет Штатов выступил против этой идеи.

Призывы бойкотировать зимние Игры в Китае также звучали от Канады, Норвегии и 200 правозащитных организаций со всего мира. Поводом для таких заявлений стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров.

XXIV зимняя Олимпиада запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Прежде Блинкен говорил, что Штаты не исключают возможности бойкота состязаний.