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27 июля 2025 в 08:09

Неизвестные беспилотники заметили над охраняемой японской АЭС

Три неопознанных беспилотника вторглись в закрытое пространство над японской АЭС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три беспилотника неизвестной принадлежности вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной станцией «Гэнкай» на японском острове Кюсю, сообщает Kyodo. Владелец АЭС проинформировал власти об инциденте.

При этом отмечается, что беспилотники не причинили какого-либо ущерба, станция работает в штатном режиме. Полиция ведет поиск дронов-нарушителей. В настоящее время на «Гэнкай» идет ремонт двух энергоблоков, выработавших свой ресурс.

Власти уточнили, что в Японии пролеты беспилотников над атомными электростанциями и вблизи них запрещены. Представитель надзорного органа назвал инцидент «крайне необычным». Вместе с этим подчеркивается, что уровень радиации вокруг комплекса не отклонялся от нормы.

Ранее пилоты самолета с россиянами на борту во время выполнения рейса в Москву заметили в небе неизвестные объекты. Экипаж Boeing 737–800 сообщил о связке темных шаров с правой стороны от самолета на высоте 1100 метров. Несмотря на это, командир авиалайнера принял решение продолжить полет.

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