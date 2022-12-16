Не менее 16 человек погибли в результате схода оползня в Малайзии

Фото: AP/TASS

Не менее 16 человек погибли в результате схода оползня на туристический лагерь в 50 км к северу от Куала-Лумпура, столицы Малайзии, сообщает Associated Press. На момент трагедии в лагере находились 94 человека, 53 удалось спасти, семеро из них госпитализированы с травмами, судьба еще 17 туристов пока остается неизвестной.

Пожарные начали прибывать на место через полчаса после получения сигнала бедствия ночью. Оползень сошел со стороны дороги с предполагаемой высоты 30 метров и покрыл площадь около 1,2 га, — говорится в сообщении.

26 ноября на острове Искья в Италии из-за проливных дождей сошел оползень. Сообщалось, в результате трагедии погибли как минимум три человека, не менее 13 считались пропавшими без вести.

Ранее в результате землетрясения в районе Мраморного моря в Турции пострадали 22 человека. По имеющимся данным, жертв не было. Землетрясение зафиксировали утром 23 ноября, эпицентр находился в 14 километрах на юго-восток от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. Власти города сообщили об отключениях электричества.