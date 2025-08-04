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04 августа 2025 в 13:17

«Народу забили мозги»: политолог объяснил феномен отношений Японии и США

Политолог Светов: Япония не винит США в бомбардировках как главного союзника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Япония не винит США в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, так как считает Штаты своим главным союзником и гарантом безопасности, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, Токио не приглашает Москву на памятные мероприятия, посвященные жертвам атак, так как Россия напомнит имя агрессора.

Как объяснять народу, которому забили мозги, что главным союзником, защитником, гарантом своей безопасности он считает страну, которая без малейших угрызений совести снесла с лица земли два города, в которых не было никаких военных объектов? Они скорбят, они проводят какие-то мероприятия, но стараются не приглашать представителей России, потому что мы напомним о том, кто это сделал. И не говорят о вине Соединенных Штатов. О том, что американцы разбомбили Японию, надо говорить, — сказал Светов.

Он добавил, что переписывание истории — не просто сочинение альтернативных вариантов событий. По словам политолога, при учете активной поддержки Украины японским правительством часть жителей винит Россию в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

Вот в этом все эти фокусы с историей. И надо отдать должное Китаю, который активно и последовательно говорит о вине и ответственности японского милитаризма за Вторую мировую войну, потому что японцы, помимо всего прочего, любят изображать из себя жертву. Индонезия об этом тоже говорит, — отметил Светов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что японские власти используют так называемый российский фактор для объяснения своих внутренних политических проблем. По ее словам, Токио копирует подход Вашингтона, выдвигая бездоказательные обвинения о вмешательстве Москвы в избирательный процесс.

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