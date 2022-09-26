Направление выезда: в Монголии ждут «своих бурятов, тувинцев и калмыков» Власти Монголии пока даже не намерены обсуждать возможное закрытие границы с Россией и прекращение эмиграционного потока

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

По неофициальным данным, которые приводят СМИ, Россию с 21 по 25 сентября покинули примерно 261 тысяча её граждан. Среди наиболее популярных среди российских мигрантов стран называют Монголию. Подобные настроения подогрело заявление экс-президента страны Элбэгдоржа Цахиагийна о том, что Улан-Батор «встретит с распростёртыми объятиями и сердцами» таких россиян, как «бурят-монголы, тува-монголы и калмык-монголы». При этом он отметил, что остальных россиян тоже ждут «по всему миру», допустив, что их примут и в Монголии — небольшой части этого мира. Что перевесит в представлении коренного населения приграничных с Монголией регионов РФ: приглашение Улан-Батора или необходимость участия в специальной военной операции? Об этом в материале NEWS.ru.

В Монголию из близлежащих приграничных регионов России можно попасть через восемь автомобильных пунктов пропуска и аэропорт Улан-Удэ. Наиболее загруженными пунктами пропуска оказались с 21 сентября на бурятском участке госграницы — «Кяхта» и «Монды». Но очередь, как пишут местные СМИ и Telegram-каналы, увеличилась и в остальных пограничных пунктах, а кроме того, резко выросли цены на авиабилеты в Улан-Батор. Благодаря активному обсуждению процесса миграции на границе в соцсетях стало известно, что комфортным для пересечения оказался пункт пропуска «Ташанта-Цагааннуур».

Монголия удобна для россиян благодаря безвизовому режиму на 30 дней, после которых пребывание можно вновь продлить, выехав на один день в другую страну.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД Монголии заявил, что погранпереходы действуют «в штатном режиме и никакой очереди нет». Улан-Батор таким образом, видимо, попытался снять накал обсуждений темы в монгольских соцсетях, в которых пользователи сообщали о столпотворениях на границе. По данным МИД Монголии, всего иностранцев в Монголии в настоящее время насчитывается «около 17-18 тысяч человек, и это число не достигло максимального коэффициента национальной безопасности».

О том, что поток россиян в Монголию резко увеличился, красноречиво говорит загрузка аэропорта Улан-Удэ Байкал. Администрация аэропорта сообщила 23 сентября о введении дополнительных рейсов — авиасообщение между Улан-Удэ и Улан-Батором осуществляет монгольская компания Hunnu Air. Билеты резко поползли в цене. Если обычно местные жители привыкли летать в столицу Монголии за 17 тысяч рублей, то уже 23 сентября они выросли на пять тысяч рублей. Когда обозреватель NEWS.ru попытался в 16 часов в понедельник, 26 сентября, заказать авиабилет между бурятской и монгольской столицами, то обнаружилось, что купить его можно только на понедельник, 3 октября, за 168 700 рублей (а билет в один конец по маршруту Москва — Улан-Батор на 27 сентября стоит почти 156 тыс. руб.).

Фото: shutterstock Самолет монгольской компании Hunnu Air

Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар подтвердил, что «в целом пассажиропоток из России в Монголию увеличился с 21 сентября». Общественные деятели в приграничных регионах РФ утверждают, что число желающих выехать в Монголию возрастает с каждым днём и причиной тому стали «многие нелепые случаи, появившиеся в ходе частичной мобилизации». Что касается позиции Монголии, то некоторые из опрошенных NEWS.ru добавили, что, по их наблюдениям, Монголия «отдаёт приоритет бурятам и тувинцам» из всего населения российских приграничных регионов.

Халатность допускается большая со стороны военкоматов, — отметила в беседе с NEWS.ru председатель бурятского отделения партии «Яблоко» Надежда Семёнова. — Ничего не разъясняют, людей забирают. Два года назад ушёл из жизни мой брат, а ему сейчас пришла повестка. При этом он даже не служил в армии. Что касается Монголии, то, по моим данным, она хорошо у себя встречает бурятов, а в отношении русских — не знаю... Грешным делом русские люди здесь начинают подозревать, что «заграница» таким образом пытается посеять в нашем регионе межнациональную рознь. Хотя, возможно, Монголия просто начинает со «своих братьев», со временем перейдет и к русским.

Надежда Семёнова добавила, что в Монголию уезжают россияне, у которых есть загранпаспорта. У кого их нет, тот направился в Казахстан, несмотря на то что от Улан-Удэ до казахстанского Усть-Каменогорска около трёх тысяч километров, а от Улан-Удэ до Улан-Батора — 580 км. И те и другие, по её сведениям, в большинстве едут ненадолго — «лишь бы переждать».

Монголия менее удобна для эмиграции россиян, в отличие от Казахстана, отметил в беседе с NEWS.ru иркутский политолог Алексей Петров (признан в РФ иноагентом).

Критической ситуации на монгольской границе нет. Конечно, больше там людей, чем обычно, но не так много, как на границах с Казахстаном и Грузией. Туда едут жители густонаселённой Центральной России, а в нашем регионе живет гораздо меньше людей. Монголия — страна специфичная для нас. Да, она входила в наш лагерь социализма, но сегодня, например, русский язык в ней знают лишь пожилые люди, которые учились в СССР. Молодёжь на русском уже не говорит, а язык монгольский для освоения очень сложен, быстро не выучишь. Я сам, бывая в Монголии, убеждался, если ты не знаешь английского языка, вообще мало кого сможешь понять. Уехать туда можно только от сильного отчаяния. О десятках тысяч людей речи не идёт, — сказал собеседник интернет-издания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иркутский политолог уточнил, что Монголию многие россияне могут рассматривать как перевалочный пункт для переезда в другие азиатские страны.

Что касается бурятов, которых якобы власти Монголии приглашают в приоритетном порядке, то надо учесть, что это очень патриотично настроенный к России народ, — продолжил политолог Петров. — Их преданность державе, на мой взгляд, развита в ещё большей степени, чем у наиболее патриотичных русских людей. Так сложилось исторически. И сейчас мы видим, как воюют буряты в составе контингента в СВО. Даже если кое-кому из них придётся покинуть сейчас свою малую родину, то, скорее всего, они направятся в бывшие советские республики Центральной Азии и Южного Кавказа. Но ведь не секрет, что население Восточной Сибири и Дальнего Востока сокращалось до начала нынешних событий — уезжают люди независимо от национальности в западном направлении. Суровый климат, социальная ситуация и другие факторы толкают людей к переезду.

Как считают эксперты, россияне стали целенаправленно уезжать сразу после пандемии из восточносибирских регионов не только в западные регионы РФ, но и в Монголию. Перебрались, как правило, IT-специалисты любых национальностей в эту страну, чтобы позже переехать на постоянное место жительства в Южную Корею, Таиланд и другие азиатские государства. Уезжают в основном молодые россияне, потому как их многим соотечественникам более старшего возраста трудно смириться с такой эмиграцией. Они хорошо помнят, как в советское время всё было наоборот — граждане Монголии часто считали за честь переехать жить и работать в Советскую Россию.