Два подряд землетрясения были зафиксированы на восточном побережье Тайваня. Магнитуда подземных толчков составила 5,4 и 4,7.
Первый подземный толчок произошёл в 19:00 по местному времени (14:00 мск) в уезде Хуалянь. Второй — спустя пять минут в том же районе. Эпицентр землетрясения в обоих случаях располагался на глубине 10 километров,
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее жители Приамурья ощутили отголоски произошедшего на территории КНР сейсмического события. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Китае в 240 километрах от Благовещенска. В российском городе в ночь на 7 февраля были зафиксированы толчки силой 1–2 балла.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен