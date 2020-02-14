https://static.news.ru/photo/2326d4ea-4fed-11ea-a075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два подряд землетрясения были зафиксированы на восточном побережье Тайваня. Магнитуда подземных толчков составила 5,4 и 4,7.

Первый подземный толчок произошёл в 19:00 по местному времени (14:00 мск) в уезде Хуалянь. Второй — спустя пять минут в том же районе. Эпицентр землетрясения в обоих случаях располагался на глубине 10 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее жители Приамурья ощутили отголоски произошедшего на территории КНР сейсмического события. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Китае в 240 километрах от Благовещенска. В российском городе в ночь на 7 февраля были зафиксированы толчки силой 1–2 балла.