Посетить открытую для туристов часть Великой Китайской стены пока что могут только сами китайцы. Иностранцам по-прежнему запрещён въезд в страну, напомнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
С 28 марта их перестали пускать в страну по действующим визам и видам на жительство. Безвизовый транзит в течение 24, 72 и 144 часов также временно запрещён. Это связано с тем, что в КНР опасаются «реверсивного» возвращения коронавируса.
Тем не менее китайский туризм начал постепенно восстанавливаться после эпидемии,
Пока что доступен только самый первый и самый популярный участок стены Бадалин. При этом введена квота на посещение. Пройти могут не более 20 тысяч человек в сутки. По информации китайских СМИ, власти также запустили программу поддержки индустрии туризма. Правительство островной провинции Хайнань выделит около 150 млн юаней (примерно $20 млн) для поддержки туристических компаний.
Эта часть Великой Китайской стены закрылась 25 января из-за вспышки нового типа коронавируса на территории КНР. Открыта она была лишь спустя два месяца, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен