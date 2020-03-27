https://static.news.ru/photo/68a83b00-7039-11ea-ae77-fa163e074e61_660.jpg Фото: eyeclick/Global Look Press

Посетить открытую для туристов часть Великой Китайской стены пока что могут только сами китайцы. Иностранцам по-прежнему запрещён въезд в страну, напомнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 28 марта их перестали пускать в страну по действующим визам и видам на жительство. Безвизовый транзит в течение 24, 72 и 144 часов также временно запрещён. Это связано с тем, что в КНР опасаются «реверсивного» возвращения коронавируса.

Тем не менее китайский туризм начал постепенно восстанавливаться после эпидемии, отмечают в АТОР. Но не без ограничений. Для входа на стену, например, необходимо предъявить удостоверение личности, электронную справку о состоянии здоровья и измерить температуру. Помимо этого, обязательно быть в медицинской маске.

Пока что доступен только самый первый и самый популярный участок стены Бадалин. При этом введена квота на посещение. Пройти могут не более 20 тысяч человек в сутки. По информации китайских СМИ, власти также запустили программу поддержки индустрии туризма. Правительство островной провинции Хайнань выделит около 150 млн юаней (примерно $20 млн) для поддержки туристических компаний.

Эта часть Великой Китайской стены закрылась 25 января из-за вспышки нового типа коронавируса на территории КНР. Открыта она была лишь спустя два месяца, писал NEWS.ru.