https://static.news.ru/photo/f6651ab0-6d8e-11ea-8682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наиболее посещаемый туристами отрезок Великой Китайской стены Бадалин, находящийся в 75 км северо-западнее Пекина, 24 марта вновь открылся для публики.

Путешественники должны зарезервировать билеты на онлайн-платформе, предоставить QR-код, подтверждающий, что они здоровы. Во время визита туристы должны быть в лицевых масках и сохранять по меньшей мере метровую дистанцию от других посетителей, отмечает CNN.

Эта часть Великой Китайской стены была закрыта с 25 января из-за вспышки нового типа коронавируса на территории КНР, писал NEWS.ru.