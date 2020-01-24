Часть Великой Китайской стены вблизи Пекина будет закрыта для посещения туристами начиная с 25 января. Кроме того, путешественники не смогут попасть в гробницы правителей империи Мин.
Известный как «Птичье гнездо» пекинский национальный стадион, построенный к летним Олимпийским играм 2008 года, закрыт с 24 января,
Чтобы остановить распространение смертельного вируса, власти КНР ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. Как писал NEWS.ru, от вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии скончались более 20 человек.
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