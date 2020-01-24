https://static.news.ru/photo/83af4034-3e9c-11ea-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Великая Китайская стена Фото: Silwen Randebrock/imageBROKER.com/Global Look Press

Часть Великой Китайской стены вблизи Пекина будет закрыта для посещения туристами начиная с 25 января. Кроме того, путешественники не смогут попасть в гробницы правителей империи Мин.

Известный как «Птичье гнездо» пекинский национальный стадион, построенный к летним Олимпийским играм 2008 года, закрыт с 24 января, сообщает CNN. В Шанхае с 25 января будет закрыт Диснейленд. Такие меры были приняты в рамках усилий, направленных на попытки контролировать вспышку нового типа коронавируса.

Чтобы остановить распространение смертельного вируса, власти КНР ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. Как писал NEWS.ru, от вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии скончались более 20 человек.