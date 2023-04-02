На главном ядерном объекте в КНДР засекли повышенную активность 38 North: на главном ядерном объекте в КНДР в Йонбене замечена повышенная активность

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На главном ядерном полигоне Северной Кореи в Йонбене замечена повышенная активность, сообщает 38 North. По мнению источника агентства, власти КНДР могут заканчивать работы над экспериментальным легководным реактором (ELWR) мощностью 5 МВт и приступать к строительству вспомогательного здания вокруг него. Источники связывают это с недавней директивой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который потребовал увеличить производство расщепляющихся материалов для расширения арсенала ядерного оружия.

Недавние коммерческие спутниковые снимки Северокорейского центра ядерных исследований в Йонбёне указывают на высокий уровень активности вокруг комплекса, — пишут авторы доклада.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало заявление, в котором говорится, что США и Южная Корея должны помнить о последствиях своих военных провокаций, так как решение Северной Кореи о применении ядерного оружия может измениться, если усилия по сдерживанию войны окажутся безрезультатными. Уточняется, что КНДР будет адекватно реагировать на «прямые военные провокации», и поэтому Пхеньян призывает Вашингтон и Сеул подумать о цене своих действий, если они не хотят «ужасной трагедии».