На афганско-таджикской границе произошла перестрелка

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

15 мая на афганско-таджикском участке границы произошла перестрелка, сообщает информационный канал Afghanistan International. Пограничники Таджикистана и силы движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) обстреливали позиции друг друга в течение четырёх часов.

Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов в течение четырёх часов вели перестрелку в субботу вечером на общей границе в районе Шерхан-Бандар. Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной перепалки между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми, — отмечается в сообщении.

8 мая источник в силовых структурах Таджикистана заявил, что талибы обстреляли Фархорский район республики, который граничит с Афганистаном. По его словам, они выпустили семь ракет по территории Таджикистана, в результате обстрела никто не пострадал.

В пограничной службе республики подтвердили ракетный обстрел со стороны Афганистана. В ведомстве отметили, что четыре снаряда упали в реку Амударья, ещё три — в лес поблизости. По словам источника в погранслужбе, трое нападавших получили ранения, один — тяжёлое.