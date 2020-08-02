Министр внутренних дел Индии заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/cd9089be-d4c0-11ea-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Глава МВД Индии Амит Шах Фото: Amit Shah/twitter.com

Глава МВД Индии Амит Шах сообщил, что ложится в больницу после того, как его анализ на коронавирус оказался положительным.

Министр написал в Twitter, что у него проявились первичные симптомы COVID-19, после чего диагноз уточнили с помощью теста. Шах добавил, что чувствует себя хорошо, но отправится в больницу по совету врачей. Также глава МВД призвал всех контактировавших с ним в последнее время лиц уйти на самоизоляцию и сдать анализы.

По данным индийского Минздрава, за время пандемии в стране выявлено более 1,1 млн случаев COVID-19 при более чем 37,3 тысячи летальных исходах. Университет Джонса Хопкинса, ведущий независимую статистику, насчитал в Индии более 1,7 млн больных за всё время при том же числе погибших. Страна находится на третьем месте в мире после США и Бразилии по числу выявленных случаев COVID-19.

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