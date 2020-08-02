Министр внутренних дел Индии заразился COVID-19

Глава МВД Индии Амит Шах сообщил, что ложится в больницу после того, как его анализ на коронавирус оказался положительным.
Министр
По данным индийского Минздрава, за время пандемии в стране выявлено более 1,1 млн случаев COVID-19 при более чем 37,3 тысячи летальных исходах. Университет Джонса Хопкинса, ведущий независимую статистику, насчитал в Индии более 1,7 млн больных за всё время при том же числе погибших. Страна находится на третьем месте в мире после США и Бразилии по числу выявленных случаев COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал о диагностированной коронавирусной инфекции у израильского министра по делам Иерусалима и наследия Рафи Переца.
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