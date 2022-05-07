МИД Малайзии опроверг данные о переговорах с РФ по поставкам электроники

Процесс изготовления и тестирования печатных плат / Фото shutterstock.com

Малайзия не ведёт никаких переговорах с российской стороной об открытии прямых рейсов авиакомпании «Аэрофлот», а также об экспорте электронной продукции и полупроводников в Россию, заявил министр иностранных дела Малайзии Сайфуддин Абдулла, его слова приводит агентство Bernama.

С таким заявлением Абдулла выступил после интервью посла Малайзии в России Чандрана Тармана, которое он дал некоторым российским СМИ. В нём дипломат заявил, что у «Аэрофлота» скоро будут прямые рейсы в Куала-Лумпур и Малайзия рассмотрит возможность продавать полупроводники и электронику в Россию.

После этого в некоторых западных СМИ появились материалы, в которых говорилось, что Малайзия игнорирует санкции, введённые в отношении России из-за ситуация на Украине. Глава МИД пояснил, что после консультаций с послом выяснилось, что некоторые его слова были использованы вне контекста.

Я хочу объяснить это, потому что я обеспокоен тем, что может возникнуть недопонимание и могут быть затронуты интересы Малайзии, — сказал министр.

В конце апреля Чандран заявил, что в Куала-Лумпуре рассмотрят любой запрос со стороны России о поставках полупроводников и электроники.

Малайзия является одним из крупнецших экспортёров полупроводников в мире.