В Малайзии заявили о готовности обсудить вопрос поставок в РФ электроники

Посол Малайзии в Москве Бала Чандран заявил, что в Куала-Лумпуре рассмотрят любой запрос со стороны России о поставках полупроводников и электроники. Он назвал свою страну одним из самых больших экспортёров полупроводников в мире, сообщает РИА Новости.

Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен, — отметил посол.

Он выразил надежду на то, что торговые контакты между странами наладятся. По словам Чандрана, сектор электроники обеспечивает почти 6% ВВП Малайзии.

Наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства, — добавил посол.

Ранее стало известно, что правительство Японии опубликовало перечень продукции, экспорт которой приостановлен в Россию в связи с санкциями. Всего в списке 57 позиций, 31 — товары общего назначения, 26 — технологические элементы, включая программное обеспечение. Под запретом оказались полупроводники, устройства связи, радиолокационное и криптографическое оборудование.