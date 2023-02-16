МИД КНР: западные СМИ впали в афазию после публикации о «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь обрушился с критикой на западные СМИ за отсутствие реакции после публикации статьи Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках» и призвал провести беспристрастное расследование этого инцидента. По его словам, западные СМИ, пропагандирующие свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию, передает РИА Новости.

После того как был опубликован отчет о новом подробном расследовании американского журналиста Сеймура Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию, — заявил Ван в ходе брифинга.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, в котором говорится, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон отвергает все обвинения в подрыве российской газотранспортной системы. Он назвал сообщения о подрыве «Северных потоков» Соединенными Штатами дезинформацией. Прайс отметил, что расследованием происшествия должны заниматься страны, в чьей юрисдикции произошел инцидент.