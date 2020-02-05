https://static.news.ru/photo/ae8bb5f2-484d-11ea-892e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shuai Cai/XinHua/Global Look Press

В китайском городе Ухань крематории оказались перегружены из-за вспышки нового коронавируса. Местные власти приказали сжигать тела умерших от пневмонии нового типа.

Работники некоторых крематориев работают без выходных с конца января. Им приходится каждый день выносить тела жертв из больниц и частных домов. Каждый день они используют более 100 специальных мешков.

Кроме того, сотрудники этих учреждений вынуждены голодать по нескольку часов, так как они не могут использовать маски и другую спецзащиту повторно, сообщает The Epoch Times.

Как писал NEWS.ru, последствия распространения коронавируса, кажется, смогли приобрести вполне реальные очертания. Многие специалисты называют эпидемию из китайской Ухани главным «чёрным лебедем» не только 2020 года, но и нового десятилетия.