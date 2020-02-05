В китайском городе Ухань крематории оказались перегружены из-за вспышки нового коронавируса. Местные власти приказали сжигать тела умерших от пневмонии нового типа.
Работники некоторых крематориев работают без выходных с конца января. Им приходится каждый день выносить тела жертв из больниц и частных домов. Каждый день они используют более 100 специальных мешков.
Кроме того, сотрудники этих учреждений вынуждены голодать по нескольку часов, так как они не могут использовать маски и другую спецзащиту повторно,
Как писал NEWS.ru, последствия распространения коронавируса, кажется, смогли приобрести вполне реальные очертания. Многие специалисты называют эпидемию из китайской Ухани главным «чёрным лебедем» не только 2020 года, но и нового десятилетия.
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