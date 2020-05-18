Азия

КНР: подготовка выставки в Шанхае идёт по графику

14:59, 18 мая 2020

Подготовка к III Китайской международной импортной выставке (CIIE) в Шанхае идёт согласно графику. Мероприятия состоятся с 5 по 10 ноября 2020 года, рассказал заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань.

Сценарий проведения экспо по большинству пунктов совпадёт с форматом прошлых лет. Он подразумевает выставку государств, коммерческих организаций и международный экономический форум, — добавил чиновник.

По его словам, 30 из 500 ведущих компаний мира в сфере общественного здравоохранения уже прислали заявку на участие в выставке. Площадь павильона превысит 5 тыс. кв. метров, передаёт ТАСС.

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