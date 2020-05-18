КНР: подготовка выставки в Шанхае идёт по графику

Столкнувшийся с усиливающимся военным давлением со стороны Соединённых Штатов Китай в 2020 году, скорее всего, снова увеличит свой военный бюджет. Рост расходов КНР на оборону спрогнозировали эксперты.

О бюджете будет объявлено 22 мая на открытии ежегодного заседания парламента. В 2019 году рост расходов на оборону в Китае составил 7,5%. В первом квартале 2020 года из-за вспышки коронавируса...