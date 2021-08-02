КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, которые были разорваны прошлым летом. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что с апреля главы Южной и Северной Кореи дважды обменялись официальными посланиями, в которых выразили желание восстановить доверие и межкорейские отношения.

В то же время сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что Южная Корея преувеличила значение восстановления каналов связи с КНДР. По её мнению, такие поспешные суждения принесут стране лишь разочарование.

Северокорейские власти заявили о прекращении контактов с Сеулом по всем каналам связи 16 июня 2020 года. Позднее стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание разрушили по их решению.

27 июля 2021 года Южная Корея и КНДР восстановили линии связи между двумя странами. По данным администрации южнокорейского президента Муна Чжэ Ина, в настоящее время вся корейская нация хочет, чтобы отношения между Севером и Югом как можно быстрее восстановились.