Китайским блогерам порекомендовали не критиковать экономику в стране

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Одна из самых популярных соцсетей в Китае Weibo разослала блогерам сообщения, в которых им настоятельно рекомендуют «избегать выражения пессимизма в отношении экономики», пишет агентство Bloomberg. Информацию уже подтвердили как минимум два пользователя, аккаунты которых посвящены теме финансов. По их словам, соцсеть попросила «не пересекать красные линии» в отношении экономических вопросов.

Министерство госбезопасности Китая вместе с тем не опровергло информацию, однако заявило, что в последнее время в Сети начали распространять «ложные нарративы» об упадке КНР. По словам ведомства, они направлены против социалистических устоев и пути развития, избранного страной.

Это попытка стратегического сдерживания и подавления Китая, — заявили в министерстве.

Ранее стало известно о планах Китая стать мировым лидером на новом перспективном рынке антропоморфных роботов. В стране намерены построить три завода по их производству. В связи с этим исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров призвал развивать это направление и в России. По его словам, эта отрасль является очень прибыльной.