Китай запустил мировую «гонку» по производству антропоморфных роботов Дудоров: КНР планирует стать лидером на рынке антропоморфных роботов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Китай ставит задачу в ближайшие годы стать мировым лидером на новом перспективном рынке антропоморфных роботов, построив три завода по их производству, заявил РИА Новости исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. По его словам, Россия должна развивать это направление, чтобы не остаться в аутсайдерах производства в такой потенциально прибыльной отрасли.

У нас же, напротив, многие озвучивают мнение, что антропоморфные роботы не нужны и у таких платформ нет особых перспектив. На самом деле в мире начинается гонка. Применение автомобилей изначально также не было массовым, и дело здесь не только в их экономической доступности. Потребовалось время на принятие технологии перемещения на механическом транспорте, — заявил специалист.

Дудоров заявил, что распространение таких роботов неизбежно, поскольку сегодня серьезно ощущается кадровая потребность в сотрудниках на ряде предприятий. Они возьмутся за работу, которую ранее могли выполнять только люди.

Недавно инженеры из Магнитогорска представили робота-кентавра, который, по задумке создателей, должен помочь в освоении Луны. Управляться он может оператором с Земли посредством шлема виртуальной реальности. Робот имеет особую конструкцию, состоит как бы из трех частей — непосредственно торс, колесная часть и летающий дрон. Каждая из частей может управляться автономно.