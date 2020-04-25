Китайские врачи отправились в КНДР для консультации Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/e80fbf80-86a5-11ea-9429-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: KCNA/Xinhua/Global Look Press

Специальная делегация из чиновников и врачей отправилась из Пекина в Пхеньян для консультации лидера КНДР Ким Чен Ына. Возглавляет миссию высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии КНР, который курирует связи с северокорейским соседом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. При этом собеседники агентства отказались подтверждать информацию, что делегация направлена из-за серьёзных проблем со здоровьем у Ким Чен Ына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил: появившиеся в прессе сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Американский лидер отметил, что обнародованная информация основывалась «на старых документах».