Китайские врачи отправились в КНДР для консультации Ким Чен Ына

Специальная делегация из чиновников и врачей отправилась из Пекина в Пхеньян для консультации лидера КНДР Ким Чен Ына. Возглавляет миссию высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии КНР, который курирует связи с северокорейским соседом.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил: появившиеся в прессе сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Американский лидер отметил, что обнародованная информация основывалась «на старых документах».
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