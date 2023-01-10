Комаров могут начать использовать для вакцинации SCMP: институт зоологии КНР исследует способ вакцинации животных с помощью комаров

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В Китае специалисты Института зоологии проводят исследования способа вакцинации животных с помощью комаров, пишет South China Morning Post. По данным газеты, ученые корректируют геном насекомого, делая их устойчивыми к конкретным вирусам. По мнению исследователей, это позволит сократить число инфекций, передающихся от животного к человеку, например, вирус Зика.

Наше исследование открывает возможности для разработки в будущем вакцины, доставляемой комарами, для уничтожения зоонозных вирусов, — заявил профессор Чжэн Айхау.

Ранее в Минздраве Подмосковья сообщали, что в Люберцах хирурги достали из щеки пациентки 12-сантиметрового глиста. По словам медиков, паразит попал тело женщины с укусом комара.

В сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в США запатентовали беспилотник, с помощью которого военные могут распространять зараженных опасными болезнями насекомых. В качестве доказательства своих слов он упомянул о документе № 8 967 029 на БПЛА, выданном американским агентством по патентам и товарным знакам. В описании к патенту написано, что данный дрон может уничтожать вражеских бойцов без риска для солдат США.