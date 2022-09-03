США разработали дрон, способный распространять опасных насекомых Минобороны: США разработали БПЛА с контейнером для распространения зараженных насекомых

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В США запатентовали беспилотник, с помощью которого военные могут распространять зараженных опасными болезнями насекомых, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. В качестве доказательства своего суждения он упомянул документ № 8 967 029 американского агентства по патентам и товарным знакам. В описании к патенту написано, что данный дрон может уничтожать вражеских бойцов без риска для солдат США.

Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен, — заявил Кириллов.

Ранее Минобороны России обнародовало данные об американском проекте P-268. В рамках него ученые США изучали, какими вирусами можно заразить комаров Aedes, способных переносить лихорадку денге, вирус Зика и желтую лихорадку. Уточняется, что более 30% ученых, задействованных в программах США по изучению вирусов, имеют опыт в создании оружия массового поражения (ОМП).

В течение последних 20 лет США оказывали поддержку в развитии 46 биологических объектов на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, сообщается на сайте Пентагона. Различные сведения об обоюдном сотрудничестве между двумя странами были опубликованы после того, как российские власти начали обвинять США в военно-биологической деятельности на территории Украины.