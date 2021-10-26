Китай приостановил импорт морепродуктов российских компаний из-за ковида

Таможня Китая ввела временный запрет на ввоз морепродуктов двух российских компаний из-за выявления коронавируса на упаковках замороженной рыбы. Речь идёт о продукции с рыбопромышленного судна компании Eglaine Mercury и производственном предприятии Zarya LLC. Об этом говорится на сайте Главного таможенного управления КНР.

В сообщении ведомства указывается , что на двух упаковках в нескольких партиях замороженной горбуши, импортированной этими компаниями в Китай, был выявлен коронавирус. В соответствии с правилами таможня КНР прекращает на неделю принимать декларации на импорт продукции от этих компаний.

Ранее власти Китая на четыре недели приостановили приём грузов с двух российский кораблей из-за обнаруженного коронавируса на продуктах питания. Речь идёт о рыболовецком траулере Vladimir Starzhinsky и транспортном судне Crystal Africa. Вирус был найден на внешней упаковке продуктов водного промысла, импортированных из России.