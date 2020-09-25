Таможня Китая обнаружила на российских продуктах коронавирус

Власти Китая на четыре недели приостановили приём грузов с двух российский кораблей из-за обнаруженного коронавируса на продуктах питания. Речь идёт о рыболовецком траулере Vladimir Starzhinsky и транспортном судне Crystal Africa.
Как
Ранее стало известно, что китайские специалисты нашли коронавирус на упаковке кальмаров из России.
Как писал NEWS.ru, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом. Президент США Трамп напомнил, что в первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать Китай и заражать мир. Он также обвинил не только власти Китая, но и ВОЗ. Как сказал Трамп, они уверяли, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.
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