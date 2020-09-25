Таможня Китая обнаружила на российских продуктах коронавирус

https://static.news.ru/photo/ecfe1408-ffc0-11ea-ab20-fa163e074e61_660.jpg Фото: npfc.int

Власти Китая на четыре недели приостановили приём грузов с двух российский кораблей из-за обнаруженного коронавируса на продуктах питания. Речь идёт о рыболовецком траулере Vladimir Starzhinsky и транспортном судне Crystal Africa.

Как сообщает главное таможенное управление Китая, вирус был найден на внешней упаковке образцов продуктов водного промысла, импортированных из России.

Ранее стало известно, что китайские специалисты нашли коронавирус на упаковке кальмаров из России.

Как писал NEWS.ru, выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию. По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом. Президент США Трамп напомнил, что в первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать Китай и заражать мир. Он также обвинил не только власти Китая, но и ВОЗ. Как сказал Трамп, они уверяли, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.