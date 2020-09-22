Трамп назвал Китай ответственным за пандемию

https://static.news.ru/photo/b8f301da-fce3-11ea-812e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Выступая на 75-й Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой борьбе с коронавирусом, назвал Китай ответственным за пандемию.

По словам главы Белого дома, мир вновь участвует в великой глобальной битве с невидимым врагом — китайским вирусом.

Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму, — Китай, — заявил он.

Трамп напомнил, что в первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолётам покидать Китай и заражать мир. Он также обвинил не только власти Китая, но и ВОЗ. Как сказал Трамп, они уверяли, что COVID-19 не передаётся от человека к человеку, а также что люди без симптомов не передают этот вирус.

Президент США также назвал Китай виновником загрязнения океанов и уничтожения коралловых рифов.

В рамках проходящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН также должны прозвучать речи президента России Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля.

Ранее своё видеообращение записал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Москва пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. По его словам, создание Генассамблеи ООН является символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. При этом Зеленский подчеркнул, что ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав РФ показали, что урок не был усвоен, сообщал NEWS.ru.

В этом году заседание Генассамблеи пройдёт в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В зале ГА обязаны будут присутствовать по одному официальному представителю делегации от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, позволить зачитать текст речи постоянным представителям или прибыть на заседание лично при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Нью-Йорк. На выступление каждой страны отведут по 15 минут.