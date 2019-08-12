https://static.news.ru/photo/25821fce-bd35-11e9-98e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edward A. Ornelas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Афганистана выразил протест Узбекистану в связи с приёмом делегации запрещённой в России террористической группировки «Талибан». Кабул считает, что это не идёт на пользу двустороннему сотрудничеству.

Как сообщил официальный представитель МИД Афганистана Сибгатулла Ахмади, власти Исламской Республики приветствуют сотрудничество с Узбекистаном по вопросам продвижения мирного процесса. Однако «официальный приём» террористов в Ташкенте и характер встречи не способствуют переговорам между афганскими властями и талибами, сообщает Afghanistan.ru .

Ахмади призвал уважать ведущую роль правительства и народа Афганистана в мирном процессе.

Встреча с представителями политического офиса талибов во главе с его руководителем Бародаром Ахундом прошла 8 августа в МИД Узбекистана. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с продвижением политического процесса в Афганистане.

Представитель «Талибана» тогда поддержал предложение о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде.

Как писал News.ru, ранее МВД Афганистана сообщило об уничтожении шести членов «Талибана». Среди ликвидированных боевиков оказался заместитель губернатора провинции Панджшер Абдул Ахад, известный как Зульфикар.

До этого официальный представитель террористического движения Мухаммад Сохаил Шахин сообщил, что прямых переговоров с правительством Афганистана не будет до тех пор, пока не начнётся вывод иностранных войск из страны.