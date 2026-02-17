Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 13:11

Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете

Двое россиян остаются в больнице после падения лифта в отеле на Пхукете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двое граждан России продолжают лечение в больнице после падения лифта в гостинице на Пхукете, заявил ТАСС генконсул России Егор Иванов. У пострадавших в тайском отеле диагностировали травмы средней тяжести.

После падения лифта в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol в больницы Пхукета были доставлены шесть граждан России. В настоящее время в госпитале остаются двое россиян с травмами ног средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные четверо, включая детей, выписаны, — сообщил собеседник.

Ранее шестеро российских туристов, включая двоих детей, пострадали при падении лифта в отеле. Кабина, двигавшаяся с первого на пятый этаж, внезапно рухнула вниз и остановилась ниже уровня первого этажа. Внутри находились четверо взрослых, 16-летняя девушка и восьмилетняя девочка.

До этого в московском жилом комплексе «Новое Внуково» лифт с женщиной и полуторагодовалым ребенком сорвался с 10-го этажа. Кнопка связи с диспетчером не работала, но на крики матери прибежали соседи и вызвали лифтеров. Малыша госпитализировали с ушибом головы, у женщины диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы.

Таиланд
туристы
лифты
падения
