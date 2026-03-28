Что известно об участии Маска в разговоре Моди и Трампа

Что известно об участии Маска в разговоре Моди и Трампа МИД Индии: Маск не участвовал в разговоре Моди и Трампа

Американский миллиардер Илон Маск не участвовал в состоявшемся 24 марта телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди, заявили в МИД республики, отвечая на соответствующие сообщения СМИ. Стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство ANI.

Телефонный разговор 24 марта состоялся только между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Дональдом Трампом. Как уже отмечалось ранее, этот разговор предоставил возможность для обмена мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, — говорится в заявлении.

Ранее Маск заявил, что в будущем благодаря прогрессу в сфере искусственного интеллекта необходимость в работе для людей отпадет, при этом у них сохранится «всеобщий высокий доход». Соответствующее мнение бизнесмен выразил, комментируя пост пользователя Kaito, обратившего внимание на высказывания сооснователя OpenAI и бывшего руководителя направлений компьютерного зрения и ИИ в Tesla Андрея Карпати.

Кроме того, стало известно, что основатель Tesla и SpaceX второй год сохраняет за собой звание самого состоятельного человека в мире. По оценкам экспертов, его капитал вырос до $839 млрд (70,4 трлн рублей), что в два с половиной раза больше, чем годом ранее.