Больше сотни китайских военных самолетов полетели в сторону Тайваня МО Тайваня: Китай за сутки отправил 103 военных самолета в сторону острова

Фото: Wang Yijie/XinHua/Global Look Press

Национально-освободительная армия Китая (НОАК) за сутки направила 103 военных самолета и девять морских кораблей в сторону Тайваня, сообщает пресс-служба Министерства нацобороны острова. В ведомстве уточнили, что это количество является рекордным «за все время». В Тайване назвали подобные действия серьезным вызовом.

С утра 17 по утро 18 сентября Министерство национальной обороны обнаружило в общей сложности 103 пролета самолетов над морем, что является максимумом за последнее время. Это может привести к серьезным последствиям для безопасности Тайваньского пролива и региона. Серьезный вызов, — говорится в сообщении Минобороны Тайваня.

В ведомстве считают, что военная активность со стороны китайской армии может вскоре привести к обострению напряженности и ухудшению безопасности в регионе. При этом Вооруженные силы Тайваня придерживаются позиции «готовиться к войне, но не рваться к войне».

Ранее сообщалось, что США готовятся передать Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре, которая в настоящее время применяется для оказания военной помощи Украине. По имеющимся данным, оружие будет выделено по указанию президента Джо Байдена из американских запасов. Какое именно оборудование будет включено в пакет помощи, неизвестно.