27 августа 2025 в 14:45

Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае

Bloomberg: Си Цзиньпин уволил почти пятую часть назначенных им генералов

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин инициировал масштабные чистки в военном руководстве, число отставок достигло уровня, сопоставимого с периодом Мао Цзэдуна, сообщает Bloomberg. По данным издания, китайский лидер отправил в отставку почти пятую часть генералов.

Согласно анализу телевизионных репортажей, парламентских газет и других публичных документов, проведенному Bloomberg News, китайский лидер уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал, — указано в материале.

Ранее СМИ сообщили, что в Китае задержан глава международного отдела Компартии Лю Цзяньчао. Он возглавлял подразделение с 2022 года и рассматривался как возможный преемник главы МИД КНР. По данным журналистов, наиболее частой причиной допроса высокопоставленных чиновников в стране становятся связанные с коррупцией дела.

По официальным данным, последними публичными мероприятиями Лю Цзянчао стали визиты в Сингапур, Южную Африку и Алжир. В начале 2024 года Лю Цзянчао посетил США, где встретился с Энтони Блинкеном, занимавшим пост госсекретаря. По словам американских дипломатов, он получил высокую оценку за заявления о важности стабильных отношений между Вашингтоном и Пекином.

Си Цзиньпин
Китай
чистки
КНР
отставки
генералы
