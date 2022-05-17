Банки Японии потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России NHK: банки Японии потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России

Японская банковская и финансовая холдинговая компания Mitsubishi UFJ / Фото Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Финансовые потери крупнейших японских банковских групп — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho — по результатам 2021 финансового года, который завершился 31 марта, составили более 350 млрд иен (2,71 млрд долларов), передает телеканал NHK.

Убытки Sumitomo Mitsui достигли суммы в 100 млрд иен (773,7 млн долларов), Mitsubishi UFJ выросли до 140 млрд иен (1,08 млрд долларов), а Mizuho из оценили в 116,1 млрд иен (898,3 млн долларов).

Большая часть потерь связана с невозможностью клиентами возврата выданных им кредитов из-за введённых против России санкций.

Япония ранее поддержала антироссийские санкции, введя несколько пакетов рестрикций. В том числе, Россия была исключена из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Также Токио ввёл запрет на экспорт почти 300 товаров, а ввела санкции против 507 человек из России и 201 российской компании и организации, в том числе и крупнейшие банки. Премьер-министр Японии также обещал снизить зависимость страны от энергоресурсов России. В планах - поэтапное сокращение импорта угля и отказ от импорта российской нефти.