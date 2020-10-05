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Умер участник группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров

18:08, 05 октября 2020

Умер один из основателей известной группы художников «Митьки» Владимир Тихомиров. Ему было 69 лет.

Об уходе артиста из жизни сообщил художник, писатель и режиссёр Виктор Тихомиров в Facebook.

Умер мой брат, — написал он.

В группе, посвящённой творчеству Тихомирова, во «ВКонтакте» уточняется, что он «ушёл неожиданно для близких».

Группа «Митьки» сформировалась в 1980-х годах. В неё входили около двух десятков участников. Коллектив был назван в честь идеолога объединения Дмитрия Шагина.

В московском Музее русского импрессионизма в сентябре началась выставка художника Сергея Виноградова. Она получила название «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь», писал NEWS.ru.

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