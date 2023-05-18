В Нигерии выросло число погибших при нападении на американский конвой Число убитых при нападении на конвой консульства США в Нигерии выросло до семи человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До семи человек выросло количество убитых при нападении вооруженной группы лиц на колонну автомобилей, где находились сотрудники консульства США и полицейские. Об этом сообщает газета Vanguard со ссылкой на начальника полиции штата Анамбра Эченга Эченга. Инцидент произошел 16 мая на юго-востоке страны. Изначально власти объявляли о четырех погибших.

Убиты трое сотрудников консульства США и четверо полицейских. Еще два человека похищены, ведутся их поиски, — сообщил полицейский руководитель.

По его словам, колонна попала в засаду в районе Огбару штата Анамбра. Нападавшие начали стрелять, а затем сожгли все автомобили. В совершении атаки подозревают боевиков сепаратистской группировки «Коренные народы Биафры».

По данным американских властей, граждан США в автоколонне не было. Всего в подвергшихся нападению автомобилях ехало девять человек.

Ранее сообщалось, что на востоке Мьянмы жертвами нападения на автомобильную колонну бывшего члена правительства самоуправляемой зоны Коканг стали по меньшей мере 12 человек. На конвой напала группа из 20 повстанцев вооруженной группировки «Армия Национального демократического альянса Мьянмы». В результате погибли девять гражданских лиц и трое полицейских. Ещё 13 человек получили ранения.