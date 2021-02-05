В результате нападения на конвой политика в Мьянме погибли 12 человек

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На востоке Мьянмы жертвами нападения на автомобильную колонну бывшего члена правительства самоуправляемой зоны Коканг стали по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По имеющимся данным, на конвой бывшего члена центрального исполнительного комитета Коканга Кхин Маун Лина напала группа из 20 повстанцев вооруженной группировки «Армия Национального демократического альянса Мьянмы».

В результате погибли девять гражданских лиц и трое полицейских. Ещё 13 человек получили ранения.

В настоящее время в Мьянме приостановлены военные операции против вооружённых группировок, которые действуют на территории страны.

1 февраля в Мьянме было объявлено о введении чрезвычайного положения на год. При этом было смещено руководство страны. Это объяснялось тем, что в ходе выборов в ноябре прошлого года были допущены масштабные фальсификации. В числе задержанных оказались президент Вин Мьин и глава МИД, лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.