Протестующие в Тунисе пытались взять штурмом здание парламента

https://static.news.ru/photo/ddc304be-5fea-11eb-9ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Участники протестных акций в столице Туниса предприняли несколько попыток штурма здания парламента, правоохранительным органам удалось сдержать натиск манифестантов.

В настоящее время улицы, ведущие к зданию законодательного органа, перекрыты полицией. Участники протестов не расходятся, они скандируют антиправительственные лозунги и требуют освобождения задержанных демонстрантов, сообщает телеканал Al Hadath.

25 января вице-председатель Тунисской лиги по правам человека Бассем Трифи сообщил, что за неделю правоохранительные органы республики задержали более 1200 человек из числа участников акций протеста в разных регионах страны. По его словам, лишь единицы из задержанных действительно занимались грабежами и вандализмом, остальные протестовали мирно.

Массовые беспорядки вспыхнули в Тунисе и ряде других городов 16 января. Протестующие строили баррикады и жгли покрышки, в некоторых регионах акции продолжались всю неделю. 17 января власти страны ввели армейские подразделения в отдельные районы. В Тунисе при этом действуют ограничения на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Антиправительственные выступления в североафриканской стране связаны с острым социально-экономическим кризисом, сопровождающимся снижением уровня жизни и ростом безработицы.

Вторую неделю подряд несанкционированные акции протеста также проходят в Нидерландах. Участники призывают власти отменить коронавирусные ограничения. 24 января группа протестующих сожгла центр тестирования на COVID-19, передавал NEWS.ru.