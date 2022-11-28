Президента ДР Конго пытались отравить Politico.сd: президента ДР Конго пытались отравить при помощи конверта с цианидом

Фото: Michele Tantussi/dpa/Global Look Press

Феликс Чисекеди

Президента ДР Конго Феликса Чисекеди пытались отравить цианидом, передает портал Politico.сd. Служба безопасности главы государства перехватила конверт формата A4, который пришел 12 ноября в его администрацию. В тот же день конверт был передан на экспертизу. В письме находился один лист и газета. Согласно сведениям, полученным от окружения Чисекеди, из конверта исходил «запах органического соединения», похожего на цианид.

Был получен конверт формата А4 бледно-желтой окраски, содержащий одностраничное письмо и газету, — подтвердил порталу источник в администрации президента.

Согласно отчету конголезской полиции, письмо пришло от «международной организации, базирующейся во Франции».

28 ноября адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что медицинские анализы политика, находящегося в тюрьме, показали содержание мышьяка в его организме. Несмотря на это, отметил юрист, 28 ноября впервые за долгое время политик будет присутствовать на заседании суда по делу о незаконном пересечении границы.

19 ноября мать политика Гиули Аласания заявила, что врачи диагностировали у Саакашвили интоксикацию ртутью. Каким образом вещества попали в кровь бывшего главы государства, пока неизвестно.