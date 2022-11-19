Врачи выявили у Саакашвили интоксикацию ртутью

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Саакашвили

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали интоксикацию ртутью, об этом рассказала мать политика Гиули Аласания в эфире телеканала Mtavari Arxi. По ее словам, каким образом вещества попали в кровь бывшего главы государства — неизвестно, поскольку он отбывает наказание в тюрьме.

Была ртуть, там (в заключении медиков. — NEWS.ru) также перечисляется, что может вызвать определенный уровень ртути. Также есть барий, таллий, — сказала Аласания.

Женщина считает, что интоксикация Саакашвили должна стать основанием для его незамедлительного освобождения.

Ранее адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщал, что у бывшего президента Грузии атрофировались мышцы левой руки. Юрист добавил, что политик испытывает сильные боли.

Кроме того, правозащитник сообщал, что у Саакашвили предварительно установлены деменция и туберкулез, подчеркнув, что речь не идет об окончательных диагнозах. У политика, вероятно, по словам адвоката, есть еще 34 недуга.

Известно, что Саакашвили проходил лечение в Тбилиси после месячной голодовки в тюрьме. В клинику его перевели в мае этого года. Депутат парламента Коба Накопия сообщил, что политик потерял 30 килограммов.