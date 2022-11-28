В организме Саакашвили обнаружили мышьяк Адвокат Саакашвили заявил, что в организме экс-президента Грузии обнаружили мышьяк

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Медицинские анализы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, показали содержание мышьяка в его организме, сообщил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе телеканалу Мtavari. Несмотря на это, юрист добавил, что 28 ноября впервые за долгое время ожидается присутствие политика на заседании суда по делу о незаконном пересечении границы. Хачапуридзе также отметил, что «анализов ногтей пока не получали».

Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно отравляющее вещество — мышьяк, — сказал адвокат.

19 ноября у Саакашвили диагностировали интоксикацию ртутью, об этом рассказала мать политика Гиули Аласания. По ее словам, каким образом вещества попали в кровь бывшего главы государства — неизвестно, поскольку он отбывает наказание в тюрьме.

До этого адвокат политика сообщал, что у бывшего президента Грузии атрофировались мышцы левой руки. Юрист добавил, что политик испытывает сильные боли. Кроме того, правозащитник сообщал, что у Саакашвили предварительно установлены деменция и туберкулез, подчеркнув, что речь не идет об окончательных диагнозах. У политика, вероятно, по словам адвоката, есть еще 34 недуга.