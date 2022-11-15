У Саакашвили атрофировалась левая рука

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили атрофировались мышцы левой руки, заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, передает ТАСС. Юрист также отметил, что у Саакашвили у сильные боли.

Несколько месяцев назад у него Саакашвили начались боли. У него атрофирована левая рука. У него проблемы и невыносимые боли. Ему давали болеутоляющее, однако сейчас начали проводить исследования. Дождемся итогов, — сказал юрист.

Ранее Хачапуридзе сообщал, что у Саакашвили предварительно установлена деменция и туберкулез. Он подчеркнув, что речь не идет об окончательных диагнозах. У Саакашвили, вероятно, по словам адвоката, есть еще 34 недуга.

Саакашвили лечится в Тбилиси после месячной голодовки в тюрьме. В клинику его перевели в мае этого года. Депутат парламента Коба Накопия сообщил, что политик потерял 30 килограммов.