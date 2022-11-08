Врачи предварительно установили у Саакашвили туберкулез и деменцию

Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Михаил Саакашвили

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили предварительно установлена деменция и туберкулез. Об этом в разговоре с журналистами заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, подчеркнув, что речь не идет об окончательных диагнозах. У Саакашвили, вероятно, есть еще 34 недуга, сказал юрист, которого цитирует грузинское агентство «Интерпрессньюс».

Речь о предполагаемых диагнозах, пока не установлено окончательно, мы ждем. Это подозрения, и в этом направлении ведется работа. Я подразумеваю деменцию и туберкулез, и речь идет еще о 34 заболеваниях, — подчеркнул Хачапуридзе.

Адвокат добавил, что отчет иностранных экспертов по факту проведенных исследований уже получен. Результаты, как сказал юрист, будут обнародованы позже.

Саакашвили лечится в Тбилиси после месячной голодовки в тюрьме. В клинику его перевели в мае этого года. Депутат парламента Коба Накопия сообщил, что политик потерял 30 килограммов.

Саакашвили обвиняют в том, что он тайно прибыл в Грузию в октябре 2021 года за день до муниципальных выборов. Его арестовали и поместили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку. В итоге после многократных перемещений по медицинским и пенитенциарным учреждениям политика перевели в столичную клинику «Вивамед» для обследования. 5 октября политик потерял сознание в ходе судебного процесса о незаконном пересечении им границы.