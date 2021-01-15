Президент Уганды в шестой раз выиграл выборы

В Уганде выборы президента страны выиграл действующий глава государства Йовери Мусевени.
Так, Мусевени сумел набрать 59% голосов. Стоит отметить, что за его главного соперника, музыканта Боби Вайна, проголосовали порядка 35%,
Избирательная комиссия объявляет Йовери Мусевени <...> избранным президентом Республики Уганда, — отметил председатель избирательной комиссии Саймон Мугеньи Бьябакама.
Он также добавил, что явка составила 57% от 18 млн зарегистрированных избирателей.
Ранее NEWS.ru писал, что пожар начался в отеле на Занзибаре, в котором жили российские туристы. Инцидент произошёл в городе Пвани-Мчангани.
По словам очевидцев, соседнее с гостиницей здание загорелось около трёх часов ночи, после чего огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на отель.