Президент Уганды в шестой раз выиграл выборы

Фото: Tanzania State House/Xinhua/Global Look Press

Граждане РФ не пострадали во время пожара в ночь на 16 января 2021 года в гостинице на острове Занзибар, заявили журналистам сотрудники посольства России в Танзании (Африка). По словам представителя дипмиссии, рано утром в ведомство начали звонить соотечественники, попавшие в трудную ситуацию. Однако сообщений о реальной угрозе жизни не поступало.

Сейчас завершается процесс переезда туристов из сгоревшей гостиницы в другие. Всё решается туристической компанией в рамках пакетного соглашения, — цитирует посольство ТАСС. Данную информацию подтвердили и в Ассоциации туроператоров РФ...