Посол Судана в Москве допустил открытие прямого авиасообщения с Россией

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа

Посол Судана в РФ Мохаммад Сиррадж рассказал в интервью NEWS.ru, что Хартум хочет запустить прямое авиасообщение с Москвой или другим российским городом. По его словам, это поможет развитию туризма, а также экономическому и торговому обмену двух стран.

Также мы сейчас обсуждаем с российским Министерством транспорта возможность запустить прямое авиасообщение между Хартумом и Москвой или другим российским городом. Это поможет развитию туристического сектора двух стран, экономическому и торговому обмену, — заявил Сиррадж.

Кроме того, он отметил, что Судан может поставлять в Россию различные продукты питания: фрукты, овощи и мясо, например, говядину и верблюжатину. По его словам, Хартум ждет прихода российских инвестиций в самые разные отрасли.

Мы могли бы поставлять в Россию многие продукты сельского хозяйства, особенно сезонные фрукты и овощи, которые нельзя выращивать у вас. Например, зимой, Россия может получать из Судана много фруктов, овощей и других продуктов, например, мясо. У нас есть коровы, есть овцы, есть верблюды, — сказал Сиррадж.

В феврале 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Судан, где провел переговоры о развитии двусторонних связей. Также посол Судана в РФ ранее отмечал, что появление прямых рейсов между Москвой и Хартумом поможет перемещению людей, торговле, а также позитивно повлияет на двусторонние отношения.