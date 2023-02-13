Путин обсудил с Совбезом итоги поездки Лаврова в Африку

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании Совета безопасности страны итоги недавних визитов главы МИД РФ Сергея Лаврова в страны Африки, сообщается на сайте Кремля. Министр в ходе своей поездки посетил Мали, Мавританию и Судан, в конце января у него была поездка в ЮАР, Эсватини, Анголу, Эритрею.

Сергей Викторович Лавров занимался подготовкой саммита Россия — Африка и был в командировке в нескольких дружественных нам странах. Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке, — сказал глава государства перед началом заседания.

Агентство Bloomberg ранее отметило, что визит главы МИД России в Африку, в частности в Судан, стал неожиданностью для Запада. По данным агентства, поездка министра иностранных дел совпала с прибытием шести послов Евросоюза и США, которое давно готовилось.

5 февраля Лавров прибыл в Багдад на встречу с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и другими иракскими политиками.